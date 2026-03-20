SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,10 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 763,359 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 381,68 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 19.03.2026 auf 13,60 CHF belief. Mit einer Performance von +3,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at