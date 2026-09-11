AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Lohnende AEVIS VICTORIA SA-Investition?
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,25 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,889 Anteilen. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Papiere wären am 10.09.2026 112,00 CHF wert, da der Schlussstand 12,60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +12,00 Prozent.
AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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