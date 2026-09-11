SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AEVIS VICTORIA SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,25 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,889 Anteilen. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Papiere wären am 10.09.2026 112,00 CHF wert, da der Schlussstand 12,60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +12,00 Prozent.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at