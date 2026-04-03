AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Lukratives AEVIS VICTORIA SA-Investment?
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,645 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 12,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 061,98 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,20 Prozent.
AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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