SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie gebracht.

Am 13.03.2023 wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,05 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55,402 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 761,77 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 12.03.2026 auf 13,75 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete AEVIS VICTORIA SA eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at