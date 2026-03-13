AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Profitable AEVIS VICTORIA SA-Anlage?
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 13.03.2023 wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,05 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55,402 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 761,77 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 12.03.2026 auf 13,75 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,82 Prozent.
Jüngst verzeichnete AEVIS VICTORIA SA eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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