AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative AEVIS VICTORIA SA-Anlage? 28.08.2026 10:03:39

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 18,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,910 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 677,25 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 27.08.2026 auf 12,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32,28 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich jüngst auf 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA

mehr Nachrichten

Analysen zu AEVIS VICTORIA SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AEVIS VICTORIA SA 13,60 0,00% AEVIS VICTORIA SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen