AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Lukrative AEVIS VICTORIA SA-Anlage?
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren verloren
Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 18,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,910 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 677,25 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 27.08.2026 auf 12,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32,28 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich jüngst auf 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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