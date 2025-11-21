AEVIS VICTORIA Aktie
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,619 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 13,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 702,41 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,76 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von AEVIS VICTORIA SA betrug jüngst 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
