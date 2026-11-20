AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Hochrechnung
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 57,803 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 14,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 815,03 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,50 Prozent.
AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,20 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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