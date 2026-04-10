AEVIS VICTORIA Aktie

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WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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AEVIS VICTORIA SA-Performance 10.04.2026 10:03:36

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,45 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 542,005 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 13,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 208,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 27,91 Prozent vermindert.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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