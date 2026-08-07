AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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Lukrative AEVIS VICTORIA SA-Investition? 07.08.2026 10:03:56

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.08.2021 wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 13,65 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,260 AEVIS VICTORIA SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,38 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,76 Prozent gleich.

AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,09 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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