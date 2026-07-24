SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment gewesen.

Am 24.07.2025 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 746,269 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 664,18 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 23.07.2026 auf 12,95 CHF belief. Mit einer Performance von -3,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at