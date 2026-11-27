Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,45 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 692,042 AEVIS VICTORIA SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 065,74 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9,34 Prozent verkleinert.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at