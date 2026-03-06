AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Lohnende AEVIS VICTORIA SA-Investition?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine AEVIS VICTORIA SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.03.2025 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die AEVIS VICTORIA SA-Anteile bei 13,95 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,168 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Aktien wären am 05.03.2026 95,70 CHF wert, da der Schlussstand 13,35 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,30 Prozent.
Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|14,65
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.