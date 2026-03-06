SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine AEVIS VICTORIA SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment gewesen.

Am 06.03.2025 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die AEVIS VICTORIA SA-Anteile bei 13,95 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,168 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Aktien wären am 05.03.2026 95,70 CHF wert, da der Schlussstand 13,35 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,30 Prozent.

Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at