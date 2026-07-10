AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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Lohnende AEVIS VICTORIA SA-Investition? 10.07.2026 10:04:08

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AEVIS VICTORIA SA gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,40 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,463 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,42 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Papiers am 09.07.2026 auf 12,25 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,58 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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