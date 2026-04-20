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WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

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Allreal-Dividendenzahlung 20.04.2026 10:02:29

SPI-Wert Allreal-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von Allreal

SPI-Wert Allreal-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von Allreal

Allreal-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Allreal-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Allreal am 17.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. Die Gesamtausschüttung von Allreal beziffert sich auf 115,60 Mio. CHF. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Allreal-Titel via SIX SX bei einem Wert von 221,00 CHF. Der Dividendenabschlag auf das Allreal-Wertpapier erfolgt am 20.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Allreal-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Allreal-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Allreal-Anteilsscheins 3,43 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 4,23 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Allreal-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Allreal-Kurs via SIX SX 36,93 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 44,55 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Allreal

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,19 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Allreal

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Allreal steht aktuell bei 3,649 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Allreal beläuft sich aktuell auf 15,36. Im Jahr 2025 erzielte Allreal einen Umsatz von 436,700 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 13,28 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com

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