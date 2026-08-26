SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Allreal-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 154,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,648 Allreal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 198,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 128,76 CHF wert. Damit wäre die Investition 28,76 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Allreal betrug jüngst 3,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at