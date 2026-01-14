SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Allreal-Papier statt. Der Schlusskurs der Allreal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 158,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,297 Allreal-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 306,68 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 13.01.2026 auf 207,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 30,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at