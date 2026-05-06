SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Allreal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Allreal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 158,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63,131 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 208,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 162,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,63 Prozent vermehrt.

Am Markt war Allreal jüngst 3,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at