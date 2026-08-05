SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Allreal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Allreal-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Allreal-Papier bei 187,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hat, hat nun 0,533 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 111,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 209,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,67 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Allreal belief sich zuletzt auf 3,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at