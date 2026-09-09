Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Allreal-Investmentbeispiel
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Allreal-Papier statt. Zum Handelsende stand das Allreal-Papier an diesem Tag bei 141,51 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, befänden sich nun 70,665 Allreal-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 168,26 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 08.09.2026 auf 200,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 41,68 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Allreal betrug jüngst 3,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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