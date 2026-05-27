Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Profitabler Allreal-Einstieg?
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Allreal-Aktie statt. Zum Handelsende standen Allreal-Anteile an diesem Tag bei 187,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 53,362 Allreal-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 205,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 939,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,39 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Allreal bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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