SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Allreal-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 133,73 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,748 Allreal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,40 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 14.07.2026 auf 214,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Allreal einen Börsenwert von 3,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at