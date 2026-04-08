Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Profitable Allreal-Investition?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Allreal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Allreal-Aktie bei 158,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hat, hat nun 6,305 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 227,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 431,27 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,13 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Allreal eine Börsenbewertung in Höhe von 3,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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