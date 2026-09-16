SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allreal-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Allreal-Aktie an diesem Tag 182,80 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,547 Anteilen. Die gehaltenen Allreal-Anteile wären am 15.09.2026 107,22 CHF wert, da der Schlussstand 196,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,22 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at