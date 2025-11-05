Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Lukrativer Allreal-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.11.2015 wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Allreal-Aktie bei 125,66 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,958 Allreal-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 535,87 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 04.11.2025 auf 193,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 53,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Allreal AG
|207,00
|0,24%
