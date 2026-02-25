Allreal Aktie

WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

Allreal-Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Allreal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Allreal-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Allreal-Anteile an diesem Tag bei 127,58 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,838 Allreal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 845,85 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 24.02.2026 auf 235,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Allreal eine Marktkapitalisierung von 3,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

