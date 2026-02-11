Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Langfristige Investition
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Allreal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 157,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 63,371 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 575,41 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,75 Prozent angewachsen.
Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,82 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
