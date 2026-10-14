SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Allreal-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Allreal-Papiers betrug an diesem Tag 185,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Allreal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,400 Allreal-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Allreal-Aktie auf 185,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 003,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,32 Prozent.

Allreal wurde am Markt mit 3,07 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at