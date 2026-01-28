Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Lohnende Allreal-Investition?
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allreal-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,64 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Allreal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,777 Allreal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169,85 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 27.01.2026 auf 218,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 69,85 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Allreal betrug jüngst 3,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allreal AG
Analysen zu Allreal AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allreal AG
|247,50
|2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.