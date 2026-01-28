Allreal Aktie

WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

Lohnende Allreal-Investition? 28.01.2026 10:04:00

SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allreal-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,64 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Allreal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,777 Allreal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169,85 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 27.01.2026 auf 218,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 69,85 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Allreal betrug jüngst 3,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

