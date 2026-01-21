SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Allreal-Anteile betrug an diesem Tag 198,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50,454 Allreal-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 214,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 797,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 7,97 Prozent vermehrt.

Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at