Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Performance unter der Lupe
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Allreal-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Allreal-Aktie betrug an diesem Tag 194,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,139 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 013,36 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 01.09.2026 auf 197,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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