Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Allreal-Investment
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Allreal-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 179,40 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,574 Allreal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 215,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 198,44 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 198,44 CHF entspricht einer Performance von +19,84 Prozent.
Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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