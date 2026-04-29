SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Allreal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Allreal-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 179,40 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,574 Allreal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 215,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 198,44 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 198,44 CHF entspricht einer Performance von +19,84 Prozent.

Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at