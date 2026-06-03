SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Allreal-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Allreal-Papier 153,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,651 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 205,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,79 CHF wert. Damit wäre die Investition um 33,79 Prozent gestiegen.

Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,39 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at