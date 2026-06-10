SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Allreal-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Allreal-Aktie statt. Der Schlusskurs der Allreal-Aktie betrug an diesem Tag 184,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,417 Anteile im Depot. Die gehaltenen Allreal-Anteile wären am 09.06.2026 1 118,63 CHF wert, da der Schlussstand 206,50 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,86 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Allreal eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at