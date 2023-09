SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Allreal-Investment eingebracht

Wer vor Jahren in Allreal-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Allreal-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Allreal-Anteile bei 158,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,301 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.09.2023 940,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,99 Prozent.

Der Marktwert von Allreal betrug jüngst 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at