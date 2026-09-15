SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ALSO gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ALSO-Papiers betrug an diesem Tag 84,30 CHF. Bei einem ALSO-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,186 ALSO-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ALSO-Anteile wären am 14.09.2026 224,20 CHF wert, da der Schlussstand 189,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124,20 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete ALSO eine Marktkapitalisierung von 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at