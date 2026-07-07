ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Frühe Investition
|
07.07.2026 10:03:50
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen
Die ALSO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 182,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 54,825 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (202,50 CHF), wäre das Investment nun 11 101,97 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,02 Prozent zugenommen.
ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AG
|
10:03
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
29.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.06.26
|ALSO beschleunigt Einführung agentenbasierter KI in Europa - KI Elite Partner Programm startet im Sommer (EQS Group)
|
17.06.26
|ALSO Accelerates Adoption of Agentic AI Across Europe - AI Elite Partner Program to launch in summer (EQS Group)
|
16.06.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.06.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)