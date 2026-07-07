SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie Investoren gebracht.

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 182,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 54,825 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (202,50 CHF), wäre das Investment nun 11 101,97 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,02 Prozent zugenommen.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at