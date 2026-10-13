ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Rentables ALSO-Investment?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ALSO-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des ALSO-Papiers betrug an diesem Tag 87,55 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die ALSO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,422 ALSO-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 266,13 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 12.10.2026 auf 198,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,61 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ALSO bezifferte sich zuletzt auf 2,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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