ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Profitable ALSO-Investition?
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 24.02.2021 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 247,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,049 ALSO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (159,40 CHF), wäre das Investment nun 645,34 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 35,47 Prozent gleich.
ALSO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
