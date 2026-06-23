ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Anlage unter der Lupe
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor 10 Jahren verdient
Am 23.06.2016 wurde das ALSO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ALSO-Anteile an diesem Tag bei 71,85 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 1,392 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 258,59 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 22.06.2026 auf 185,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +158,59 Prozent.
ALSO war somit zuletzt am Markt 2,39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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