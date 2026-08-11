SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das ALSO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ALSO-Papier an diesem Tag bei 292,50 CHF. Bei einem ALSO-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,419 ALSO-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 672,14 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 10.08.2026 auf 196,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,79 Prozent.

ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at