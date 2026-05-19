ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Langfristige Anlage
|
19.05.2026 10:04:09
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die ALSO-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die ALSO-Aktie an diesem Tag bei 257,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,883 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.05.2026 674,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 173,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,58 Prozent verringert.
ALSO wurde am Markt mit 2,13 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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