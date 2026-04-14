SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ALSO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 192,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 875,00 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 13.04.2026 auf 151,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,25 Prozent.

Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at