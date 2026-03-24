SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 5 Jahren bedeutet

Am 24.03.2021 wurde die ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 268,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,313 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 142,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 328,36 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -46,72 Prozent.

ALSO wurde am Markt mit 1,75 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at