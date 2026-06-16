ALSO Aktie

ALSO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

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Hochrechnung 16.06.2026 10:03:56

SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren ALSO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

ALSO-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 265,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,736 ALSO-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 086,79 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 15.06.2026 auf 187,80 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 29,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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