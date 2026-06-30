SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem ALSO-Papier statt. Zur Schlussglocke war das ALSO-Papier an diesem Tag 268,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,724 ALSO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 192,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 717,32 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 717,32 CHF, was einer negativen Performance von 28,27 Prozent entspricht.

Am Markt war ALSO jüngst 2,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at