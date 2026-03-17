ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Rentabler ALSO-Einstieg?
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ALSO-Anteile an diesem Tag bei 186,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ALSO-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,353 ALSO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 828,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,80 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 828,69 CHF entspricht einer negativen Performance von 17,13 Prozent.
ALSO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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