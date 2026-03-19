SPI-Wert ALSO-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ALSO-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier ALSO am 18.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,30 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,92 Prozent. Die Gesamtausschüttung von ALSO beläuft sich auf 63,80 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 11,73 Prozent.

ALSO-Dividendenrendite im Fokus

Die ALSO-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 153,40 CHF in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von ALSO wird die ALSO-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den ALSO-Anteilsschein auswirken. Die Zahlung der Dividende an die ALSO-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der ALSO-Titel eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent auf. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,28 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von ALSO via SIX SX um 41,67 Prozent verringert. Die wirkliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -37,56 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

ALSO- Dividendenerwartung

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 5,84 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,54 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten der ALSO-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens ALSO steht aktuell bei 1,880 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie ALSO weist aktuell ein KGV von 26,55 auf. Der Umsatz von ALSO belief sich in 2025 auf 12,660 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 8,10 CHF.

Redaktion finanzen.at