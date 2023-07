SPI-Wert Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Aluflexpack bedeutet

Vor Jahren Aluflexpack-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.07.2020 wurde die Aluflexpack-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 47,619 Aluflexpack-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2023 gerechnet (15,80 CHF), wäre das Investment nun 752,38 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,76 Prozent.

Aluflexpack markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 271,12 Mio. CHF. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des Aluflexpack-Papiers an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Aluflexpack-Anteilsschein bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at