ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Langfristige Performance
|
05.06.2026 10:03:53
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 8,71 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,481 Anteile im Depot. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 04.06.2026 230,77 CHF wert, da der Schlussstand 20,10 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 130,77 Prozent.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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