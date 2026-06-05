SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 8,71 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,481 Anteile im Depot. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 04.06.2026 230,77 CHF wert, da der Schlussstand 20,10 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 130,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at