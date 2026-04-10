SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,58 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 179,372 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 9,89 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 773,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,40 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 906,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at